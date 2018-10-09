AZAL и HungaroControl будут сотрудничать в области управления воздушным движением (ФОТО)

9 октября 2018 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку девятого октября с рабочим визитом прибыла делегация HungaroControl во главе с исполнительным директором Корнелом Сцепеши (Kornél Szepessy), сообщает ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) во вторник.

Наблюдая активное развитие аэронавигационной системы и внедрение инновационных технологий в Азербайджане, европейские структуры аэронавигационного обслуживания проявляют интерес в сотрудничестве с Управлением Воздушного Движения «Азераэронавигация» (AZANS) при AZAL.

Гости посетили новый Центр эффективности воздушного пространства (ASEC) и Центр Управления воздушного движения «Азераэронавигация».

В ходе визита были обсуждены ряд вопросов с целью дальнейшего сотрудничества в области:

- разработки концептуальных решений для вышек УВД;

- моделирования воздушного пространства;

- тренинга персонала аэронавигационного обслуживания;

- разработка в области управления движением беспилотных систем;

- научно-исследовательских работы в области аэронавигации.

По итогам обсуждений директор УВД AZANS Фархан Гулиев и исполнительный директор HungaroControl Корнел Сцепеши подписали Меморандум о сотрудничестве.

Отметим, что HungaroControl - поставщик аэронавигационных услуг Венгрии, обеспечивает аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Венгрии и по поручению НАТО - в верхнем воздушном пространстве над Косово, а также проводит обучение персонала по управлению воздушным движением и исследует разработки в области аэронавигации.

Структурное подразделение "Азераэронавигация" (AZANS) в составе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" является одним из ключевых центров управления воздушным движением, связывающих Европу и Азию. Ежегодно над территорией Азербайджана осуществляется более 90 тысяч транзитных пролетов. Выгодное географическое расположение Азербайджана также позволило развернуть на территории страны единственный на постсоветском пространстве Центр эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития (ASEC).

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