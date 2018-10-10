Туркменистан активно сотрудничает со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

10 октября 2018 11:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) проводит в Ашхабаде семинар «Политика интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских институтах», сообщает в среду местный телеканал "Алтын Асыр".

Мероприятие проводится при содействии министерства финансов и экономики Туркменистана. Среди основных тем - деятельность ВОИС, роль интеллектуальной собственности, политика в области интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских учреждениях Туркменистана, сказано в материале.

Заместитель директора департамента по переходным и развивающимся странам ВОИС Джованни Наполитано отметил, что Туркменистан активно интегрируется в международную политику по развитию сбалансированной и доступной международной системы, стимулируя творческую деятельность, инновации и внося вклад в экономический прогресс в интересах общества.

Членами ВОИС являются более 190 стран.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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