Палата аудиторов: Азербайджан расширяет прозрачность в экономике (Эксклюзив)

11 октября 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прозрачность и отчетность – основа для устойчивой и стремительно развивающейся экономики, сказал Trend председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов.

Новрузов подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет особое внимание обеспечению прозрачности в экономике.

"Это неслучайно, потому что мировая практика показывает, что только прозрачная экономика может быть устойчивой, стремительно развиваться и активно привлекать зарубежные инвестиции. Без прозрачности ни инвесторы, ни местные предприниматели не будут заинтересованы во вложении инвестиций в экономику", - сказал председатель Палаты.

По словам собеседника агентства, в последние годы в республике ведется системная работа в направлении расширения прозрачности в экономике. В связи с чем, продолжил он, в этом направлении было подписано множество указов, распоряжений, государственных программ.

"При высокой прозрачности вера предпринимателей в экономику страны, в ее финансовую систему растет. Этот вопрос также нашел отражение в стратегических дорожных картах. Если мы не будем регистрировать, например торговлю, будет расти теневая экономика. Это, в свою очередь, может замедлить устойчивость и развитие экономики", - Новрузов.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время одним из приоритетов является подготовка профессиональных кадров в сферах бухгалтерского учета и аудита. "Наша главная задача – внедрить бухгалтерский учет и аудит, соответствующие международным стандартам. Для этого нам нужны профессиональные кадры, и мы работаем над этим", - отметил председатель Палаты.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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