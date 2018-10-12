Обнародованы цены на авиабилеты из нового аэропорта Стамбула в Баку

12 октября 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на авиабилеты (в обоих направлениях) из нового аэропорта Стамбула в Баку составляют 99 долларов США, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что продажа авиабилетов в Баку уже началась.

Авиабилеты (в обоих направлениях) из нового аэропорта Стамбула в направлении Анкары и Антальи стоят 59 турецких лир.

Отметим, что первый рейс в Баку из нового аэропорта в Стамбуле будет реализован первого ноября 2018 года в 15:55 по местному времени, а вылет из Баку - второго ноября текущего года в 08:53 по местному времени.

Первый рейс из нового аэропорта в Стамбуле в Анкару запланирован на 31 октября.

Напомним, что 29 мая под контролем Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMİ) в третьем аэропорту в Стамбуле состоялся первый контрольный полет. Работы по тестированию первого полета в третьем аэропорту были проведены успешно.

Третий аэропорт построен в районе озера Теркос в северной части Стамбула.

В настоящее время из Турции осуществляются полеты по 282 направлениям. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350.

Протяженность первой взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составляет 3,7 километра, ширина - 60 метров.

Протяженность второй взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра при ширине 60 метров.

На территории аэропорта построены 28 мостов и гидрометеорологическая башня.

В третьем аэропорту в Стамбуле установлено около 300 пассажирских и грузовых лифтов.

Также в новом аэропорту создан Airport City, состоящий из сети магазинов, логистических и выставочных центров.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство аэропорта обошлось в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции. На его строительство были выделены кредиты следующими турецкими банками: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Официальный курс на 12 октября – 5.9941 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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