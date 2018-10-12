Bank Respublika предлагает выгодный кредит под залог депозита

БАКУ /Trend/ - Для реализации ваших планов вам срочно понадобились денежные средства? У вас есть собственные сбережения, но вы не желаете их тратить, а стремитесь их сохранить и приумножить?

Bank Respublika предлагает эффективное решение данного вопроса - кредит под залог депозита!

При наличии депозита в Bank Respublika, вы можете в кратчайшие сроки оформить кредит и кредитную линию на любые цели на выгодных условиях, а также сохраняете установленные проценты по вкладу. Максимальная сумма кредита составляет до 85 процентов от общей суммы вклада, срок кредита соответствует сроку, на который заключен договор банковского вклада.

Кредит под залог депозита можно оформить в любом из филиалов Bank Respublika. Кредит и кредитная линия по данному продукту выдаётся как в манатах, так и иностранной валюте, при этом комиссия не взымается.

Отметим, что сейчас все клиенты банка с легкостью и без лишней потери времени смогут подать заявку на кредит на официальном сайте банка, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру (050) 24 59 144.

Также, клиенты посредством «Mobil Şöbə» легко и удобно смогут ежемесячно погашать свои кредиты и оплачивать другие услуги, подключившись к системе «Автоплатеж».

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, странице в Facebook или по номеру 144.

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