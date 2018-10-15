Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане вырос на 8,4%

15 октября 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане на первое октября 2018 года вырос на 8,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 221,1 маната.

Об этом говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, распространенном в понедельник.

Как отмечается, среднемесячный размер пенсии по старости за тот же период вырос на девять процентов, до 249,1 маната. На финансирование пенсий было направлено на 7,6 процента или на 186,9 миллиона манатов больше, чем за девять месяцев прошлого года.

В Азербайджане 1,309 миллионов человек пенсионного возраста, что составляет 13,2 процента от всего населения страны. 58,5 процента пенсионеров получают пенсию по старости, 11,5 процента – пенсию в связи с потерей члена семьи, остальные – пенсию по инвалидности.

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