Азербайджан и Дания могут расширить торговлю фармацевтическими препаратами – посол (Эксклюзив)

17 октября 2018 16:11 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджанское коллекторское агентство намерено выкупить кредитные долги у банков
Бизнес 16:43
Лев Спивак: "АзИз" поддерживает всех выходцев из Азербайджана на муниципальных выборах в Израиле (Интервью) (ФОТО)
Израиль 16:01
Цены на азербайджанскую нефть 16 октября продолжили снижение
Энергетика 15:43
Агропарк «Ялама» определился со сроками начала строительных работ в селе Мухтадыр (Эксклюзив)
Бизнес 14:51
Оглашены планируемые объемы экспорта нефти из Новороссийска в октябре
Энергетика 14:39
Позиция Азербайджана в новом отчете ВЭФ вызывает оптимизм – эксперт
Бизнес 14:35
Лента новостей
Азербайджанское коллекторское агентство намерено выкупить кредитные долги у банков
Бизнес 16:43
В Азербайджане нет необходимости в приглашении иностранных анестезиологов - главный специалист
Общество 16:36
Корпоративная система почты Азербайджана мигрирует в DATA-центр Tier3
ИКТ 16:35
Нетаньяху: Израиль применит "большую силу", чтобы остановить атаки из Газы
Израиль 16:32
Мелкие трещины в зоне оползня в Баку заметно увеличились - минэкологии
Происшествия 16:20
Китай намерен укреплять взаимовыгодные связи с внешним миром, несмотря на давление США
Китай 16:18
Вице-премьер Италии считает, что Европу ждут эпохальные изменения
Европа 16:16
Золотовалютные резервы Узбекистана вновь сократились
Бизнес 16:16
ADRA: В Азербайджане будет внедрена новая концепция рекламных носителей (ФОТО)
Бизнес 16:13