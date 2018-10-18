В Узбекистане подняты цены на билеты на высокоскоростные поезда

18 октября 2018 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания «Узбекские железные дороги» сообщила о повышении с 1 ноября стоимости проезда на высокоскоростном поезде Afrosiyob, передаёт "Газета.uz".

Согласно информации, цены вырастут в среднем на 35 процентов.

«Это вынужденная мера для покрытия всех расходов на электроэнергию, сырье, запасные части и выплаты конкурентоспособной заработной платы для обслуживающего персонала», – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что предстоящая корректировка цен позволит сохранить количество действующих маршрутов и приблизит доходность перевозок пассажиров к точке безубыточности на социально значимых направлениях.

На сегодняшний день поезд Afrosiyob курсирует по направлениям Ташкент-Самарканд, Ташкент-Шахрисабз и Ташкент-Бухара.

Напомним, с 15 августа цены на проезд на поездах Afrosiyob уже были повышены на 35 процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан может приобрести вертолёты Robinson и Airbus
Бизнес 10:38
Российская компания внедрит блокчейн в инфраструктуру интеллектуальной собственности Ташкента
ИКТ 10:12
GM Узбекистан и Корея собрали в Ташкенте первую партию новых Chevrolet
Бизнес 09:55
В Ташкенте состоялось первое заседание в рамках «Недели бизнеса США»
Бизнес 09:44
USAID впервые проводят в Узбекистане Центральноазиатский торговый форум
Бизнес 09:33
Узбекистан внедрит российский опыт в сфере венчурного инвестирования
Бизнес 09:19
Лента новостей
Турецкая лира укрепится по отношению к доллару до 5,43 TRY
Бизнес 11:09
Школы на юге Израиля возобновили работу после ракетных обстрелов
Израиль 11:07
Трамп заявил, что Китай еще не готов к возобновлению торговых переговоров с США
США 11:06
Беларусь и Польша обсудили повышение пропускной способности
Беларусь 11:01
Уникальный симбиоз прошлого и настоящего: Баку восхитил гостей из Латвии (ФОТО)
Туризм 11:00
Цены на азербайджанскую нефть 17 октября продолжили снижение
Энергетика 11:00
Операция СГБ Азербайджана: Арестован иностранный шпион
Происшествия 10:59
Иранский посол: Соблюдение Ираном положений СВПД свидетельствует о доброй воле страны
Иран 10:56
Песни, которые греют душу, прозвучали в Баку
Культура 10:55