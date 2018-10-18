В Узбекистане подняты цены на билеты на высокоскоростные поезда

БАКУ /Trend/ - Компания «Узбекские железные дороги» сообщила о повышении с 1 ноября стоимости проезда на высокоскоростном поезде Afrosiyob, передаёт "Газета.uz".

Согласно информации, цены вырастут в среднем на 35 процентов.

«Это вынужденная мера для покрытия всех расходов на электроэнергию, сырье, запасные части и выплаты конкурентоспособной заработной платы для обслуживающего персонала», – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что предстоящая корректировка цен позволит сохранить количество действующих маршрутов и приблизит доходность перевозок пассажиров к точке безубыточности на социально значимых направлениях.

На сегодняшний день поезд Afrosiyob курсирует по направлениям Ташкент-Самарканд, Ташкент-Шахрисабз и Ташкент-Бухара.

Напомним, с 15 августа цены на проезд на поездах Afrosiyob уже были повышены на 35 процентов.

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