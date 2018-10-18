В Ташкенте прошла узбекско-корейская кооперационная биржа

БАКУ /Trend/ - 17 октября 2018 года в гостинице «City Palace» в Ташкенте состоялась узбекско-корейская кооперационная биржа с участием представителей бизнеса двух стран, передаёт "UzDaily.uz".

Целью проведения данной встречи является расширение торгово-инвестиционного сотрудничества между деловыми кругами Узбекистана и Республики Кореи.

В рамках данного мероприятия состоялась организация индивидуальных переговоров между корейскими и узбекскими компаниями на предмет реализации совместных бизнес проектов по таким направлениям как агро-технологии, современное оборудование, ИКТ, стройматериалы, возобновляемые источники энергии, легкая промышленность и другие.

На кооперационной бирже приняли участие компании, производящие оборудование по очистке сточных вод с использованием электролиза, оборудование и технологии для выращивания сельскохозяйственной продукции, а также производящие детали для проверки полупроводниковых чипов и эко-включателей для систем солнечной и ветряной энергетики и другие.

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