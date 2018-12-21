В Азербайджане импорт электромобилей освобождается от НДС

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого января 2019 года импорт электромобилей освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

Это предусмотрено поправками в налоговое законодательство, утвержденными накануне указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отметим, что ввозные таможенные пошлины на импорт электромобилей в Азербайджан определяются по адвалорной ставке (ставка таможенной пошлины, начисляемая в процентах к стоимости облагаемого товара) и составляют 15 процентов.

С первого января 2018 в Азербайджане были введены новые таможенные пошлины на импорт легковых автомобилей. Таким образом, пошлина на импорт новых легковых автомобилей с объемом двигателя 1500 и выше в настоящее время составляет 0,7 доллара за каждый кубический сантиметр, для подержанных автомобилей с такими же объемами двигателя - 1,2 доллара за каждый кубический сантиметр.

Ранее таможенная пошлина на импорт новых автомобилей с объемом двигателя от 1500 и более кубических сантиметров составляла 0,4 доллара, а для подержанных автомобилей - 0,7 доллара. Для новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя менее 1500 кубических сантиметров импортная таможенная пошлина сохранилась прежней - на уровне 0,4 и 0,7 доллара соответственно.

По итогам 2017 года в Азербайджан было завезено 88 электромобилей. За январь-ноябрь 2018 года в Азербайджан было импортировано более 40 электромобилей.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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