Fitch ожидает заметный рост доходов нефтехимического комплекса SOCAR в Турции

БАКУ /Trend/ - В 2019 году консолидированные доходы нефтехимического комплекса Petkim в Турции, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR, составят около двух миллиардов турецких лир, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Petkim на уровне «B» со стабильным прогнозом.

Согласно прогнозам Fitch в этом году консолидированные доходы (до уплаты налогов, обесценивания и амортизации) комплекса составят 1,7 миллиарда турецких лир (1,8 миллиарда лир в 2017 году), но уже в 2020 году могут составить 2,2 миллиарда лир на фоне восстановления цен и объема продаж в Турции.

Fitch прогнозирует, что рост ВВП Турции в 2019 году составит 0,6 процента по сравнению с прогнозом в 3,5 процента на 2018 год. Однако в 2020 году темпы роста восстановятся до 3,9 процента. Агентство ожидает, что инфляция и безработица отразятся на объемах продаж и ценах на полиэтилен и поливинилхлорид в 2019 году.

Также, по мнению аналитиков агентства, Petkim сможет сэкономить около 65-70 миллионов долларов в год за счет недавнего запуска нефтеперерабатывающего завода STAR, также принадлежащего компании SOCAR. Оба предприятия расположены на полуострове Алиага в Турции.

Отметим, что Petkim производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, 49 процентов акций находятся в свободном обращении на бирже.

Официальный курс турецкой лиры по отношению к доллару составляет 5,3 TRY/USD

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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