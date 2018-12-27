БАКУ /Trend/ - Турция будет экспортировать в Малайзию электрошокеры отечественного производства, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что для экспорта электрошокеров было подписано соглашения между турецким холдингом "Albayraklar" и малазийской компанией "Dian Synergy".

Общая стоимость торговой сделки составляет пять миллионов долларов.

Также сообщается, что турецкие электрошокеры будут представлены на выставке в Куала-Лумпуре 24 декабря текущего года.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.

По словам Эрдогана, ни какие препятствия не смогут остановить развитие оборонной промышленности в Турции.

"Я лично поручаю всем силовым структурам не импортировать изделия оборонной промышленности из-за рубежа. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что очень скоро в Турции начнется серийное производство отечественного танка ALTAY. "Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - подчеркнул Эрдоган.

Отметим, что в течение 11 месяцев 2018 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 16,05 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 1,782 миллиарда долларов.

В январе-ноябре 2018 года в Оман было экспортировано продукции турецкой оборонной промышленности на 150,5 миллиона долларов.

За указанный период 2018 года в Нидерланды было экспортировано продукции турецкой оборонной промышленности на 72,3 миллиона долларов, а в Индию - на 71,6 миллиона долларов

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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