Совместное с Турцией производство ж/д вагонов планируется наладить в Сумгайыте – Джавид Гурбанов

29 декабря 2018 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция рассматривают вопрос о совместном производстве железнодорожных вагонов. Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

По словам председателя ЗАО, совместное производство планируется наладить в Сумгайыте. «Ширина железнодорожной колеи в Азербайджане 1520 миллиметров, которая предусмотрена для российских вагонов, европейский же стандарт - 1435 миллиметров. У наших поездов большие габариты, которые не позволяют им проходить через туннели. Поэтому идут переговоры с турецкими специалистами по поводу гибридных поездов, чтобы мы могли использовать их как в Азербайджане, так и в Турции и Европе», - сказал Гурбанов.

Как сообщил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан, Азербайджан и Турция будут совместно производить грузовые вагоны, которые будут курсировать по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. В связи с этим в Азербайджане будет построен завод. По словам министра, работы по проектированию совместного предприятия близятся к концу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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