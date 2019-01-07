В Азербайджане в течение года завершится внедрение электронных услуг при выплате пособий

БАКУ /Trend/ - Ведутся работы по внедрению электронных услуг при выплате социальных пособий и планируется запустить их в течение этого года, сказал в понедельник журналистам министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в рамках встречи с первым гражданином, которому была назначена пенсия в электронной форме.

Бабаев отметил, что основной задачей в настоящее время является собрать воедино информацию о 500 тысячах граждан, получающих пособие.

Говоря о центрах DOST (центры устойчивого и оперативного социального обеспечения), созданных при министерстве труда и социальной защиты населения, министр отметил, что юридические, институциональные и организационные работы уже завершились, а также утверждены правила работы этих центров.

"Завершаются ремонтные работы в здании, в котором будет располагаться первый центр", - сказал министр.

Бабаев отметил, что основная цель создания данных центров - это сведение к минимуму контактов между гражданином и работником министерства.

"Это единая система, посредством которой граждане смогут воспользоваться 124 услугами, предоставляемыми министерством. Планируется, что все услуги будут предоставляться на бесплатной основе", - сказал он.

Отметим, что центры DOSTсоздаются с целью предоставления значительной части государственных социальных услуг (труд и занятость, виды социального обеспечения, пенсии, социальное страхование и другие услуги) посредством оперативных, упрощенных процедур. В 2019-2025 годах в Баку и регионах республики планируется создать 31 центр DOST.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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