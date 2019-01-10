A-Qroup снова на первом месте в Азербайджане по уровню обслуживания клиентов

10 января 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам декабря 2018 года A-Qroup вновь возглавила рейтинг страховых компаний по уровню обслуживания клиентов и удовлетворенности среди застрахованных. Рейтинг опубликован на официальном сайте Ассоциации страховщиков Азербайджана (www.asa.az), сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Этот результат еще раз продемонстрировал, что A-Qroup продолжает оставаться компанией, заботящейся о своих клиентах и обеспечивающей им высококвалифицированный сервис, соответствующий мировым стандартам.

Десятки тысяч людей доверяют A-Qroup свою недвижимость, автомобили и, самое главное, свое здоровье. Успех A-Qroup - это результат высокого уровня обслуживания, творческого подхода и профессионализма в работе.

Второе место в рейтинге занимает страховая компания Ateshgah Insurance. А третье, четвертое и пятое места заняли Qala Life Insurance, PASHA Insurance и Xalq Insurance.

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