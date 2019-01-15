В Дубае открылся Торговый Дом Азербайджана (ФОТО)

15 января 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялось открытие Торгового дома Азербайджана в Дубае.

В Торговом доме будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить более подробную и интересующую его информацию по Азербайджану, в том числе и в сфере туризма.

Как ранее сказал Trend торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев, открытие Торгового дома будет способствовать увеличению экспорта в ОАЭ продукции ненефтяного сектора, продвижению азербайджанских товаров и расширению двусторонней торговли между странами.

ОАЭ являются одним из четырёх государств, где имеются торгпредства Азербайджана.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-ноябре 2018 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ составил 48,84 миллиона долларов, что на 50,8 процента превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана в ОАЭ составил 19,16 миллиона долларов (рост на 31 процент), а импорт – 29,68 миллиона долларов (рост на 67,1 процента).

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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