Изменения происходят, когда вы инвестируете в женщин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Инвестиционная группа PASHA Holding совместно с PASHA Bank представила свою новую корпоративную программу лидерства женщин SHE Leads, которая нацелена на работу с сотрудницами холдинга, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк.

Программа разработана и осуществляется под руководством организации «100 бизнес-женщин Азербайджана» – нетворкинг-группы, состоящей из женщин-предпринимателей и топ-менеджеров высшего звена.

Выступивший на мероприятии директор по поддержке бизнеса, заместитель генерального директора PASHA Holding Шахин Мамедов отметил, что PASHA Holding является первой азербайджанской структурой, инициирующей долгосрочную корпоративную программу лидерства женщин.

«Высокий уровень корпоративной культуры сотрудников холдинга может служить примером для корпоративного сектора страны. PASHA Holding приглашает всех сотрудниц рассмотреть данную программу, как возможность взглянуть на свою карьеру и профессиональное развитие с нового ракурса, и принять в ней участие», - сказал Шахин Мамедов.

Представитель холдинга также подчеркнул приверженность PASHA Holding к улучшению корпоративной культуры посредством непрерывных тренингов и программ профессионального развития.

Выступившая на мероприятии член правления, главный директор по управлению рисками PASHA Bank Хаяля Нагиева отметила, что банк стал первым финансовым институтом, поддерживающим деятельность организации «100 бизнес-женщин Азербайджана» в ее инициативах по расширению возможностей женщин в ведении бизнеса.

«Известно, что гендерные стереотипы отрицательно влияют на развитие любого бизнеса. Придерживаясь практики прозрачного и устойчивого ведения деятельности, PASHA Bank является одним из ведущих финансовых институтов страны, соблюдающим принципы гендерного равенства. В настоящее время около половины всех руководящих должностей в PASHA Bank занимают представительницы прекрасной половины человечества», - сказала Хаяля Нагиева.

«Мы рады и гордимся, что смогли разработать такую программу, которую мы запускаем совместно с PASHA Holding. У нас отличная история взаимоотношений с PASHA Bank – одной из важных подразделений холдинга – которое на протяжении двух лет оказывало поддержку конгрессу SHE, а также организовало специальную исполнительную программу для своих клиентов по лидерству женщин. Это ожидаемо и логично, что теперь, выходом на весь холдинг, программа принимает более масштабный оборот. Цель данной программы помочь женщинам в образовании, расширении прав и возможностей, вдохновении и общении. Наши специалисты и тренеры станут образцом для участников и помогут им улучшить навыки лидерства. Всякие знания бесполезны, если вы ими не делитесь. Программа SHE Leads – это, в первую очередь, обмен и поддержка», - сказала Татьяна Микаилова, председатель организации «100 бизнес-женщин Азербайджана».

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