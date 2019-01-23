В Азербайджане безработица среди молодежи не превышает 10% - замминистра

23 января 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане безработица среди молодежи в возрасте 14-29 лет составляет 9,2 процента.

Об этом на конференции «Занятость молодежи: взгляды, призывы и перспективы работодателей» сказал замминистра труда и социальной защиты населения Метин Керимли, сообщает в среду Trend.

По словам замминистра, этот показатель вдвое больше уровня общей безработицы по стране. Эта тенденция наблюдается во всех странах мира.

Керимли напомнил, что рост занятости молодежи является частью политики занятости правительства Азербайджана.

По словам замминистра, Азербайджан одно из немногочисленных государств на пространстве СНГ и Восточной Европе, в структуре населения которого преобладает молодежь. «Более 25 процентов населения Азербайджана составляет молодежь в возрасте от 14 до 29 лет. Если принять во внимание и детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, то порядка 50 процентов населения Азербайджана младше 29 лет».

Керимли отметил, что ежегодно рынок труда Азербайджана пополняется 100 тысячами человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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