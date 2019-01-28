В Баку пройдет VIII заседание азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня

28 января 2019 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 31 января пройдет восьмое заседание азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня, сказали Trend в понедельник в министерстве экономики Азербайджана.

В рамках заседания будут обсуждены вопросы касательно текущего состояния торгово-экономических связей между двумя странами, работы, которые были осуществлены с момента проведения седьмого заседания рабочей группы, перспективы расширения сотрудничества и другие вопросы.

Отметим, что соблюдая принцип очередности, предыдущее, седьмое заседание рабочей группы прошло в ноябре 2017 года в Берлине.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2018 году товарооборот между с Германией превысил 1,44 миллиарда долларов. Из них около 780 миллионов долларов пришлось на экспорт азербайджанской продукции, а 660 миллионов долларов – на импорт немецких товаров. Товарооборот между двумя странами увеличился на 61 процент по сравнению с 2017 годом.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

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