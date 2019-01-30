Новый партнер в EKVITA

БАКУ /Trend/ - Мушвиг Алиев стал новым партнером компании EKVITA, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

"Мы рады сообщить, что Мушфиг Алиев присоединился к EKVITA в качестве партнера. Мушфиг привнесёт богатый опыт в нашу команду с разносторонним опытом", - говорится в сообщении компании.

До прихода в EKVITA Мушфиг был налоговым и юридическим партнером в KPMG, а до этого работал в PwC на руководящих должностях. Он имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере профессиональных услуг и зарекомендовал себя, как один из ведущих экспертов Азербайджана. Мушфиг вёл деятельность не только в Азербайджане, но и в таких странах, как Грузия, Россия, Казахстан и др.

В сообщении отмечается, что в EKVITA Мушфиг будет руководить областью налогообложения и аудита, к нему присоединится существующая и растущая новая команда компании.

EKVITA – местная компания с полным комплексом услуг, имеющая более 10 лет опыта и знаний рынка, предоставляет консультации местным и международным клиентам по юридическим, налоговым и управленческим вопросам, а также по обучению.

Клиенты компании из различных секторов рынка, таких как нефть и газ, банковское дело и финансы (также консультирование по вопросам приобретения уникальных банковских продуктов в соответствии с принципами исламского финансирования), морские операции и логистика, строительство и инжиниринг, производство, информационные технологии и телекоммуникации, туризм.

Следуя инновациям и способствуя развитию предпринимательства, с профессиональным штатом из 30 человек, EKVITA заработала репутацию на азербайджанском рынке и всегда принимает участие в крупных проектах.

EKVITA - первая консалтинговая компания в СНГ, получившая сертификат по Этике и Соответствию ISO37001: 2016.

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