Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос почти вдвое – посол

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос почти в два раза в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев в ходе визита представителей дипломатических корпусов, действующих в стране, в Сумгайыт.

«По предварительным статистическим данным, товарооборот между нашими братскими странами - Казахстаном и Азербайджаном, вырос почти в два раза. Как вы знаете, два года назад, в апреле 2017 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил визит в Баку. Во время встречи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед нашими правительствами была поставлена задача увеличить товарооборот в два раза в ближайшие два года, то есть до 2020 года, а затем, по мере возможности, увеличить его втрое. Могу сейчас с уверенностью сказать, что поручения наших уважаемых президентов мы уже на 90 процентов выполнили по итогам 2018 года. По итогам следующего года товарооборот будет в 2,5 раза больше по сравнению с 2017 годом», - сказал Исабаев.

Дипломат отметил, что взаимовыгодные торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Казахстаном растут почти во всех сферах, в том числе в химической промышленности, нефтегазовой сфере, в области сельского хозяйства.

«Мы увеличили экспорт зерна в Азербайджан, восстановили экспорт в страну пшеницы. Думаю, что у наших народов большие перспективы, большое внутреннее развитие и резервы для планового, сбалансированного, взаимовыгодного роста двусторонних торгово-экономических отношений», - добавил он.

Отметим, что министерство иностранных дел Азербайджана организовало сегодня визит в Сумгайыт представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в стране.

В поездке, организованной для непосредственного ознакомления с развитием города Сумгайыт, приняли участие более 60 представителей дипломатических корпусов, действующих в стране.

Зарубежные дипломаты ознакомились в Сумгайытском химико-промышленном парке с заводами Socar Carbamide и Socar Polymer, а также посетили Сумгайытский драматический театр, Дворец культуры «Химик» и Центр Гейдара Алиева, шахматную школу и детскую школу искусств, ознакомились с Сумгайытским бульваром и Музеем флага.

(Авторы: Ляман Зейналова, Джейхун Алекберов)

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