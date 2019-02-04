Азербайджан и Узбекистан обсудят расширение сотрудничества по транзиту грузов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан обсудят расширение сотрудничества в сфере транзита грузов по транспортному коридору Восток-Запад. Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, с этой целью делегация Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым будет находиться четвертого-пятого февраля в Узбекистане.

В состав делегации войдут министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) Рауф Велиев, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов и другие официальные лица.

Ожидается, что в ходе визита азербайджанской делегации пройдут встречи с официальными лицами, а также с руководителями компаний Узбекистана.

Отметим, что международный транспортный коридор Восток-Запад или Транскаспийский международный транспортный маршрут является инициативой транспортно-логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу. На логистическую инфраструктуру маршрута приходятся 10 тысяч километров ж/д сетей, 10 морских портов, 70 тысяч единиц подвижного состава.

Построенная по инициативе Азербайджана железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является частью коридора "Восток-Запад".

Еще ранее обсуждались возможности организации узбекских экспортных и импортных перевозок через порты Актау и Курык по Транскаспийскому транспортному маршруту, развитию которого АО "НК "Казахстан темір жолы" также уделяет большое внимание.

По итогам переговоров между АО "КТЖ –Грузовые перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари" было подписано соглашение об электронном обмене данными о грузах, ввозимых на территорию Республики Казахстан, в объеме железнодорожной накладной и сопроводительных коммерческих документов.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.