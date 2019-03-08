Названа стоимость платных услуг, оказанных населению Баку в январе

8 марта 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость оказанных населению Баку платных услуг в январе 2019 года выросла в реальном выражении на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 442,9 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Юридическими лицами населению были оказаны услуги на 268,5 миллиона манатов, что составляет 60,6 процента от общей стоимости услуг.

В январе этого года оборот в сфере общепита вырос на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 65,7 миллиона манатов. 49,6 процента этого оборота пришлось на долю предприятий со статусом юридического лица, 50,4 процента – на бизнесменов, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

За отчетный период оборот на предприятиях со статусом юридического лица вырос на 12,4 процента по сравнению с январем 2018 года, составив 32,6 миллиона манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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