СП в Узбекистане планирует добыть по итогам года 1,5 млрд куб. газа

16 марта 2019 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие в Узбекистане Natural Gas Stream, созданное Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International) и "Узбекнефтегазом", планирует по итогам года добыть 1,5 миллиарда кубометров газа, сообщает Trend в субботу со ссылкой на узбекские СМИ.

"Данному совместному предприятию были переданы два инвестиционных блока – это Чандырская и Акчалакская группы месторождений. В прошлом году были введены в эксплуатацию месторождения Чандырской группы с бурением свыше 10 скважин. В Устюртском регионе был проведен капитальный ремонт скважин на месторождении Урги. На сегодня компания ведет бурение и обустройство Акчалакской группы месторождений", – отметил представитель "Узбекнефтегаза" в ходе пресс-конференции в Ташкенте.

По его словам, сейчас компания ежесуточно добывает свыше четырех миллионов кубометров газа в сутки.

Также он отметил, что у Natural Gas Stream есть и другие блоки для проведения геологоразведочных работ, и при их успешном завершении показатели добычи могут еще больше возрасти.

Ранее узбекская сторона сообщала, что в планах СП создание в течение ближайших 10 лет мощностей по добыче полутора миллиардов кубометров газа и 76 тысяч тонн конденсата. Объем инвестиций – 700 миллионов долларов.

Напомним, что СП Natural Gas Stream было создано в конце 2016 года для геологоразведочных работ и разработки газовых месторождений в Устюртском регионе (северо-запад Узбекистана).

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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