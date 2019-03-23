Российская авиакомпания запускает новые рейсы в Азербайджан

23 марта 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания «ИрАэро» расширяет географию полетов из Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Теперь из Баку доступны регулярные направления в Оренбург, Екатеринбург, Челябинск. Полеты будут осуществляться на российских самолетах Суперджет 100.

Рейсы Баку-Оренбург и Оренбург-Баку стартуют с 20 апреля 2019 года. Полет будет длиться два часа и осуществляться по субботам. Стоимость билета составит от 123 евро (девять тысяч рублей) в одну сторону.

С 18 июня 2019 года запустятся еженедельные рейсы Баку-Екатеринбург и Екатеринбург-Баку, которые будут выполняться по вторникам. Время в пути три часа. Стоимость билета – от 143 евро (10,5 тысяч рублей) в одну сторону.

Рейсы Баку-Челябинск и Челябинск-Баку будут осуществляться по вторникам с девятого апреля и десятого сентября 2019 года, а с 20 июня 2019 года – по четвергам. Время в пути составит три часа, стоимость от 136 евро (10 тысяч рублей) в одну сторону.

(Автор: Азад Гасанли)

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