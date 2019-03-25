ВБ направит $200 млн на развитие малого бизнеса в селах Узбекистана

25 марта 2019 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита в размере 200 миллионов долларов на развитие сельского предпринимательства в трех областях на востоке страны, сообщает Trend со ссылкой на представительство ВБ в Узбекистане.

"Проект был одобрен Советом директоров Всемирного банка. Он будет реализован за счет займа Международного банка реконструкции и развития (входит в состав ВБ) в размере 200 миллионов долларов", - сказал ВБ.

По данным представительства, в рамках проекта будут предоставлены техническое содействие и кредиты для развития предпринимательства в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях. Предприятиям в сельской местности будет оказано содействие в налаживании производственно-сбытовых цепочек и расширении доступа к рынкам в городских районах региона, в других экономических центрах Узбекистана и Центральной Азии.

Проект поможет развитию малого бизнеса в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, переработка продуктов питания, ремесленное производство, туризм, добавили в ВБ.

Узбекистан стал членом ВБ в 1995 году. Всего с 1995 года банк предоставил Узбекистану кредиты и займы на общую сумму около четырех миллиардов долларов для реализации 36 проектов в области приватизации, развития финансового сектора, модернизации сельского хозяйства, электроэнергетики, улучшения социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Талех Агавердиев)

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