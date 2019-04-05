Финальный этап переезда "Turkish Airlines" в новый аэропорт Стамбула реализуется по плану (ФОТО)

5 апреля 2019 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Финальный этап переезда "Turkish Airlines" в новый аэропорт Стамбула реализуется по плану, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

"Turkish Airlines" начал переезд в Новый аэропорт Стамбула, который является крепнейшим аэропортом мира. Первый этап переезда осуществлен в октябре прошлого года. Сегодня ночью с 03:00 будет реализован завершающий этап переезда. 38% процесса переезда с Международного аэропорта имени Ататюрка в новый аэропорт Стамбула упешно осуществлен в течение 6 часов.

Это уникальное событие в истории авиации в целом будет завершено в течение 45 часов и завершится в субботу, 6 апреля в 23:59. Как и планировалось ранее, аэропорт Ататюрка и новый аэропорт Стамбула 6 апреля с 02:00 до 14-00 будут закрыты для всех пассажирских рейсов. Последний рейс из Международного аэропорта имени Ататюрка будет организован в Сингапур.

Осуществление операций в новом аэропорту Стамбула начнется с 6 апреля в 14:00. Первый рейс в рамках "Большого переезда" будет осуществлен в аэропорт Эсенбога в Анкаре.

Поэтапно будет увеличено количество полётов "Turkish Airlines" с нового аэропорта Стамбула.

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