Константин Курылев: Подписание Каспийской конвенции укрепило позиции Азербайджана в регионе

БАКУ /Trend/ - Подписание в Актау Каспийской конвенции имеет серьезное значение не только с региональной, но и с глобальной точки зрения, поскольку это создало условия для обеспечения стабильности и безопасности на Каспии. Об этом заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов (РУДН), эксперт Константин Курылев, во время «круглого стола» посвященного теме «Проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона» в пресс-центре Информационного агентства Trend.

По словам эксперта, в то же время подписание документа создало условия для продвижения судов в прибрежных странах Каспийского моря, а также увеличило значение маршрута Баку-Тбилиси-Карс, в отношении которого ранее было определенное предвзятое отношение.

«С точки зрения экологической безопасности, на основе подписанной Конвенции прибрежные страны смогут прокладывать трубопроводы по дну Каспия, если это не будет наносить ущерб морской экологии. Что касается экономической и военной значимости документа, открылась возможность для реализации новых инвестиционных проектов в регионе. Достижение согласия по всем этим направлениям, в первую очередь стало возможным из-за того, что они создали очевидные преимущества для заинтересованных стран. Вместе с тем, Конвенция не решает ряд вопросов, по распределению дна каспийского моря между прибрежными странами. Дно должно быть разделено в соответствии с принципами международного права, должны быть подписаны дополнительные соглашения. Хотя Азербайджан имеет двусторонние соглашения с Россией и Казахстаном по разделению каспийского моря, отсутствие аналогичных отношений с Туркменистаном и Ираном была очевидной проблемой для Баку. Тем не менее, на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация, достигнуты определенные соглашения с Ашгабадом по итогам последнего визита главы азербайджанского государства в Туркменистан, в рамках которого обсуждалась возможная реализация вариантов по транскаспийскому газопроводу, так как Туркменистан заинтересован в помощи Азербайджана в транспортировке туркменского газа в Европу», - сказал эксперт.

По мнению Курылева, подписание Конвенции позволит Азербайджану в перспективе укрепить в качестве формирующегося сегмента системы международного транзита.

«Соглашение дает возможность увеличить объемы международных грузоперевозок, интерес к транспортному коридору Баку-Тбилиси-Карс. Подписание Конвенции весьма важно для Баку, не только с экономической точки зрения, но и с политической. Дальнейшее развитие отношений Азербайджана с Россией и Ираном в рамках и на основе этой Конвенции, с учетом того, что Москва и Тегеран являются важными союзниками Еревана, может еще больше укрепить позиции Азербайджана в регионе», - сказал Курылев.

В рамках мероприятие было обсуждено российско-азербайджанское сотрудничество в контексте новых вызовов для Каспийского региона, развитие систем транспортных коридоров Север- Юг, Восток-Запад как условие обеспечения безопасности Каспийского региона, подписание «Конституции Каспия» в контексте обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе, региональные конфликты и безопасность на Южном Кавказе, борьба с терроризмом в Азербайджане, углубление экономических связей между Азербайджаном и Россией в свете формирования нового технологического уклада в мировой экономике и экономической безопасности, интенсификация региональной интеграции и координация действий стран Евразии в снятии напряженности и предупреждений новых вызовов, а также проблемы взаимопонимания Северного и Южного Кавказа как общей системы безопасности для приграничных государств.

В обсуждениях круглого стола приняли участие с азербайджанской стороны, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, модератор и эксперт Гюльнара Мамедзаде, директор мультимедийного пресс-центра Sputnik Азербайджан Ильгар Велизаде, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, эксперт по вопросам национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

С российской стороны выступили директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев, исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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