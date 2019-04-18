Президент AZAL принял участие в открытии крупнейшей выставки Canton Fair в Гуанчжоу (ФОТО)

18 апреля 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По приглашению Торгово-промышленной палаты (ТПП) Гуанчжоу президент AZAL Джахангир Аскеров принял участие в открытии торгово-промышленной выставки Canton Fair, которая проходит в городе Гуанчжоу (Китай), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Основанная в 1957 году выставка Canton Fair (также известная как Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров) является всемирно известной многопрофильной выставкой, ее также называют главной витриной китайской промышленности.

Она проходит дважды в год - весной и осенью. В этом году 125-я по счету ярмарка проходит с 15 апреля по 5 мая и общая площадь выставочных павильонов составляет 1200000 квадратных метров.

Производители и поставщики со всего мира и практически из всех провинций и городов Китая представят сотни тысяч наименований товаров. В этой выставке в общей сложности учавствуют более 25 тыс. компаний.

На выставке Canton Fair осуществляются самые большие объемы и обороты сделок, которые составляют десятую часть годового объема всего китайского экспорта.

Выставка Canton Fair привлекает все большее число предпринимателей, в том числе из Азербайджана.

«Быстрорастущий китайский рынок является очень привлекательным для предпринимателей из Азербайджана, в связи с чем в перспективе мы планируем сделать Китай еще более доступным и открыть новые рейсы в эту страну», - отметил Джахангир Аскеров.

В настоящее время Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL выполняет прямые рейсы в Пекин, а грузовая авиакомпания Silk Way - прямые рейсы в китайские города Чжэнчжоу и Шанхай.

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