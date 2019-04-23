Женщины-предприниматели Азербайджана обсудят возможности бизнеса в ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана целенаправленно расширяет сотрудничество с коллегами за рубежом, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила Trend глава Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана Сакина Бабаева.

«Интерес к двустороннему сотрудничеству носит обоюдный характер, коллеги в ОАЭ поддерживают связи с нашей Ассоциацией. В ближайшее время мы приглашены в Эмираты для участия в форуме, в рамках которого предстоит обсуждение возможностей расширения женского бизнеса, а также состоится обмен опытом в данной сфере», - сказала Бабаева.

Глава Ассоциации сообщила, что избрана спикером на предстоящем форуме, который состоится в первых числах мая.

Отметим, что Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была создана при поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и учреждена в октябре 2017 года.

Согласно статистике, на сегодняшний день в Азербайджане в сфере бизнеса занято свыше 143 тысяч женщин.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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