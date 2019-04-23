Состоялась официальная церемония открытия прямых рейсов Анкара-Баку-Анкара

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония открытия рейса Turkish Airlines Баку-Анкара-Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой авиакомпанию.

Глава представительства компании в Баку Сейфулла Ильяс заявил, что новый рейс важен для сокращения расстояний между двумя столицами: «Дипломатические отношения между Турцией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне. В связи с этим в числе пассажиров мы видим представителей руководящих органов обеих стран, а также предпринимателей. Помимо этого рейс будет привлекательным решением для студентов, обучающихся в Анкаре и близлежащих регионах, а также пациентов турецких клиник. Мы рассматривали возможность открытия этого рейса довольно долгое время, и, наконец, наша мечта сбылась».

В мероприятии приняли участие посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, помощник генерального директора Turkish Airlines Абдулкерим Чай, глава Turkish Airlines Azerbaijan Сейфулла Ильяс, руководитель отдела международных связей Агентства гражданской авиации Азербайджана Эльман Алекберов.

Отметим, что Turkish Airlines начала осуществлять прямые рейсы Баку-Анкара-Баку 22 апреля 2019 года. Рейсы Анкара-Баку осуществляются по понедельникам, средам и пятницам. В обратном направлении (Баку-Анкара) рейсы выполняются по вторникам, четвергам и субботам.

Рейс Анкара-Баку выполняется в 23:45-03:35, а рейс Баку-Анкара в 04:30-06:20 по местному времени.

Таким образом, в общей сложности количество городов с прямыми рейсами из Турции в Азербайджан достигнет трех.

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