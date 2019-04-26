Эльман Рустамов: Курс азербайджанского маната останется стабильным

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет никаких предпосылок для роста курса доллара по отношению к манату.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции в Баку.

По словам председателя, подорожание азербайджанской нефти обеспечивает пополнение международных валютных резервов, что позитивно сказывается на стабильности курса маната.

"Макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная, платежный баланс - с профицитом", - добавил председатель Центробанка.

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