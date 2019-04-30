В Турции сократилось число зарегистрированных грузинских компаний

30 апреля 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2019 года в Турции были зарегистрированы две компании с грузинским капиталом, что на пять меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Было отмечено, что совокупный капитал грузинских компаний, зарегистрированных в Турции в первом квартале 2019 года, составил 105 тысяч турецких лир, в то время как в первом квартале 2018 года данная цифра составляла 679,8 тысячи турецких лир.

В первом квартале 2019 года одна грузинская компания была зарегистрирована в провинции Анталья с общим капиталом 100 тысяч лир, другая - в Стамбуле, с общим капиталом 5 тысяч лир.

В TOBB отметили, что обе эти компании действуют в сфере производства.

Турция заинтересована в росте числа грузинских компаний в стране, сказали в организации.

Официальный курс на 30 апреля - 5.9389 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
виттер: @rhafizoglu

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