С начала года Азербайджан инвестировал сотни миллионов манатов в промышленные парки и кварталы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В первом квартале текущего года 540 миллионов манатов были инвестированы в промышленные парки и кварталы в Азербайджане.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на презентации, посвященной Домам МСБ.

Замминистра сказал, что в Азербайджане созданы пять промышленных парков - Сумгайытский химико-промышленный парк, Гарадагский, Балаханский, Мингячевирский и Пираллахинский промышленные парки и четыре промышленных квартала - Нефтчалинский, Гаджигабульский, Масаллинский и Сабирабадский.

«В целом в промпарках функционируют около 60 резидентов и было вложено более трех миллиардов манатов инвестиций», - сказал Сафаров.

Он отметил, что в Нефтчалинский и Массалинский промпарки вложено более 50 миллионов манатов, а в Гаджигабульский и Сабирабадский промпарки планируется вложить до 81 миллиона манатов.

Сафаров также сказал, что до сегодняшнего дня 35,8 тысячи предпринимателей получили льготные кредиты на 2,3 миллиарда манатов.

«По 362 проектам были выданы документы поощрения инвестиций. В эти проекты, охватывающие восемь экономических районов Азербайджана, планируется инвестировать до трех миллиардов долларов и создать до 23,7 тысячи новых рабочих мест», - сказал он.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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