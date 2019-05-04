К 2030 г. ожидается рост конкурентоспособности на рынке труда Азербайджана

4 мая 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Устойчивое развитие и успех любого предприятия начинается с хорошо продуманной стратегии HR и выбора грамотных специалистов.

Как передает Trend, об этом замдиректора Бакинского международного торгового порта Фарид Ахмедов сказал в субботу в рамках ежегодной конференции «Бизнес-сотрудничество в сфере человеческих ресурсов» в Баку.

Он отметил, что развитие человеческих ресурсов важно для любой компании, поскольку это создает реальные возможности для дополнительной прибыли.

«Также важно тщательное изучение параллельно возможностей рынка труда. Это необходимо в связи с тем, что к 2030 году в соответствии со Стратегией занятости ожидается рост конкурентоспособности не только на рынке готовой продукции, но и на рынке труда», - сказал Ахмедов.

Отметим, что в конференции приняли участие представители более 200 компаний, задействованных в сфере управления бизнесом.

(Автор: Матанат Насибова)

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