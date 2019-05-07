Россия и Турция будут развивать доставку грузов по БТК

БАКУ /Trend/ - АО «РЖД Логистика» (Россия) и турецкий логистический оператор Pasifik Eurasia Logistics договорились о создании совместного предприятия для развития логистических маршрутов доставки грузов по железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс (БТК), сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел внешних коммуникаций АО «РЖД Логистика».

Соответствующий меморандум подписали первый заместитель генерального директора «РЖД Логистики» Эдуард Алырзаев и генеральный директор Pacific Eurasia Logistics Фатих Нусрет Дур. Документ был подписан на встрече генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова с главами железнодорожных компаний Турции и Азербайджана, которая прошла в Анкаре и была посвящена развитию регулярных железнодорожных перевозок по маршруту БТК.

Стороны договорились, что целью создания совместного предприятия станет дальнейшее развитие транспортно-логистической деятельности и торговли между Россией и Турецкой Республикой, а основными задачами – привлечение грузовой базы в России и Турции для перевозок по коридору Баку – Тбилиси – Карс, а также оказание клиентам широкого спектра логистических услуг.

«"РЖД Логистика" отвечает в рамках холдинга "РЖД" за построение эффективной системы железнодорожных транзитных сервисов, – заявил первый заместитель генерального директора "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев. - Успешно справляться с задачами логистического оператора на международных транспортных коридорах возможно лишь при наличии особых и порой даже уникальных компетенций, которыми обладает наша компания. На протяжении долгого времени мы развиваем и повышаем эффективность МТК "Восток-Запад" и "Север-Юг", а также работаем над запуском и популяризацией новых МТК "Вьетнам-Россия-Вьетнам" и "Япония-Европа". Накопленные нами знания и навыки, которыми мы готовы поделиться с нашими турецкими коллегами при создании будущего совместного предприятия, очевидно пригодятся для обслуживания такого перспективного маршрута, как Баку – Тбилиси – Карс».

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