АБР поможет улучшить водоснабжение в Ташкентской области Узбекистана

БАКУ/Trend/ - Вице-президент Азиатского банка Развития (АБР) Шисинь Чен и заместитель премьер-министра и управляющий АБР от Узбекистана Эльёр Ганиев подписали заёмные соглашения по развитию инфраструктуры для цепочки добавленной стоимости плодоовощеводства и улучшению водоснабжения в Ташкентской области Узбекистана, сообщает Trend во вторник со ссылкой на АБР.

Соглшения были подписаны во время двухсторонних переговоров в рамках Ежегодного заседания АБР в Фиджи. Эти проекты были ранее одобрены Советом директоров АБР.

Чен и Ганиев также обсудили стратегию партнерства по стране для Узбекистана, которая будет одобрена в 2019 году, портфель инвестиционных проектов на этот год, а также проекты регионального сотрудничества.

Напомним, что Азиатский банк развития одобрил заем в размере 105,3 миллиона долларов для восстановления и расширения региональной системы водоснабжения в Янгиюльском и Чиназском районах Ташкентской области Узбекистана, что позволит обеспечить безопасной питьевой водой более 220 000 человек.

В Ташкентской области большая часть инфраструктуры водоснабжения и санитарии советской эпохи изношена и устарела: около 80 процентов жителей двух проектных районов не получают муниципальное водоснабжение и вынуждены покупать или получать небезопасную воду из различных источников.

Второй проект реконструкции и строительства систем водоснабжения городов и районов Ташкентской области направлен на финансирование восстановления и улучшения региональной системы водоснабжения ВУ-1.

Это включает в себя строительство 65 километров транспортирующих трубопроводов, 27 километров распределительных трубопроводов, 540 километров распределительной сети, 37 водохранилищ, 22 водораспределительных центров, пяти напорных башен, двух административных зданий, двух лабораторий проверки качества воды, 37 500 подключений к водопроводу через счетчики и 4000 индивидуальных систем отведения сточных вод, что является первым подобным проектом в Узбекистане.

Содействие АБР включает внедрение смарт-технологий, включая диспетчерский контроль и сбор данных, географическую информационную систему и счетчики для улучшения биллинга и увеличения поступлений.

Данный проект разрабатывается с учетом пилотной инициативы государственно-частного партнерства по привлечению частных подрядчиков для эксплуатации и технического обслуживания объектов водоснабжения в некоторых населенных пунктах.

Общая стоимость проекта составляет 124,7 миллиона долларов, из которых 19,4 миллиона долларов предоставляются правительством Узбекистана. Ожидается, что проект будет завершен к августу 2025 года.

АБР был основан в 1966 году и его акционерами являются 68 членов-государств, 49 из которых - страны региона.

В 2018 году общий объем займов АБР достиг 35,82 миллиарда долларов, включая совместное финансирование в размере 14 миллиарда долларов.

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