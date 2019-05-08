Президент Германии посетит Узбекистан для ознакомления с проблемой Аральского моря

БАКУ/Trend/ - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Хиву и Приаралье в ходе своего визита в Узбекистан, который намечен на конец мая, сообщает в среду Trend со ссылкой на Kun.uz.

«Визит призван способствовать активизации узбекско-германского сотрудничества по всем направлениям. Учитывая осуществляемые в Узбекистане процессы либерализации и модернизации экономики, а также технологические и инновационные возможности Германии, мы особо рассчитываем на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере», — заявили в посольстве Узбекистана в Германии.

Отмечено, что нынешний визит президента ФРГ это, прежде всего, возможность для продолжения, начатого в Берлине доверительного и конструктивного политического диалога на высшем уровне для дальнейшего продвижения отношений между странами.

Напомним, что в ходе официального визита в Германию в середине января президент Шавкат Мирзиёев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Узбекистан с ответным визитом.

Президента будут сопровождать многочисленные представители немецких деловых кругов.

В программу визита, наряду с двусторонним переговорами в Ташкенте и ознакомлением с достопримечательностями Хивы, планируется включить также посещение Приаралья.

В посольстве также отметили, что Узбекистан рассчитывает на поддержку ФРГ в привлечении внимания мировой общественности к проблеме Аральского моря для содействия усилиям правительства Узбекистана по ликвидации ее экологических и социально-экономических последствий, а также поддержки деятельности созданного по инициативе страны под эгидой ООН многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

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