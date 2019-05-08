Немецкая компания провела аудит оборудования на предприятии «Азералюминиум» в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Специалисты немецкой компании «AHENBACH BUSCHHUTTEN» - одного из ведущих мировых производителей алюминиевых сплавов, провели аудит технического оборудования компании CNPT, запущенного в 2013 году на Гянджинском алюминиевом заводе, говорится в сообщении Азербайджанской промышленной корпорации (АПК).

Согласно информации источника, специалисты немецкой компании провели аудит по приглашению Гянджинского алюминиевого завода.

«В ходе аудита была дана оценка уровню производственной мощности технологического оборудования установленного на заводе, а также показателям качества, в частности скорости распределения, производительности, а также были выявлены возможности улучшения производственных показателей. По итогам проведенного аудита по состоянию производственного оборудования, и всего технологического процесса на предприятии, со стороны немецких специалистов, были выдвинуты предложения, нацеленные на улучшение качества работы на производстве», - говорится в сообщении АПК.

Отметим, что ООО «Азералюминиум» является дочерней структурой АПК.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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