Опрос ВБ: Условия жизни в Азербайджане улучшились, в Армении и Грузии - ухудшились

БАКУ /Trend/ - Среди стран Южного Кавказа наиболее всего довольно условиями жизни за последние годы население Азербайджана.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, говорится в отчете Всемирного банка (ВБ) “South Caucasus in motion”.

По данным отчета, 43 процента опрошенных в Азербайджане респондентов считают, что живут в лучших условиях, чем их родители в свое время. 14 процентов опрошенных ответили, что условия не изменились, и только 24 процента считают, что условия ухудшились.

В Армении большая часть населения (62 процента опрошенных) считает, что условия жизни ухудшились и сейчас они живут хуже, чем их родители, девять процентов ответили, что условия не изменились, и 26 процентов – считают, что они улучшились.

По сравнению с Арменией в Грузии картина чуть лучше - 52 процента населения отмечают ухудшение условий жизни, 34 процента опрошенных довольны уровнем жизни и считают, что живут в более выгодных условиях, чем предыдущее поколение, 11 процентов ответили, что условия не изменились.

По другим странам СНГ средние показатели выглядят следующим образом: 43 процента довольны уровнем жизни, 27 процентов – недовольны, 26 процентов считают, что условия жизни не изменились.

Отметим, что Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму более трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @Israfilbekova

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