Турция и Азербайджан увеличили товарооборот

БАКУ /Trend/ - В марте 2019 года товарооборот Турции с Азербайджаном увеличился на 8,241 миллиона долларов и составил 172,181 миллиона долларов. Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

"В марте 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 129, 255 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана 42, 926 миллиона долларов" - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в первом квартале 2019 года товарооборот Турции и Азербайджана составил 438, 505 миллиона долларов.

"В первом квартале 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 322, 866 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана 105,639 миллиона долларов" - сказали в министерстве.

Отметим, что общий товарооборот Турции в марте 2019 года составил 34,5 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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