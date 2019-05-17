США всегда поддерживают Азербайджан во всех направлениях - посол

17 мая 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США всегда поддерживают Азербайджан во всех направлениях. Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу посол США в Азербайджане Ли Литценбергер на заседании межправительственной комиссии между Азербайджаном и США в Баку.

"С тех пор как я прибыл в Баку в марте, я провел множество плодотворных переговоров. Считаю, что мы можем вынести отношения между нашими странами на новый уровень", - сказал посол.

Литценбергер поздравил Азербайджан с успехами, достигнутыми в энергетическом секторе, добавив, что нельзя не согласиться, что в стране этот сектор высоко развит.

Он отметил важность Южного газового коридора (ЮГК), отметив, что этот проект является важным не только для Азербайджана, но и для Европы. Посол также отметил важность таких крупномасшабных проектов, как Баку-Тбилиси-Карс (БТК), Бакинский международный морской торовый порт.

Посол добавил, что американские компании высоко оценивают налоговые и таможенные реформы, проводимые в стране. Как отметил Литценбергер, Азербайджан также предпринимает важные шаги в сохранении интеллектуальной собственности.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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