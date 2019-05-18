Финляндия предлагает сотрудничество для превращения Баку в ведущий транспортный хаб в более обширном регионе (Эксклюзив)

18 мая 2019 20:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Финляндия приветствует проекты развития инфраструктуры Азербайджана, сказала в интервью Trend руководитель отдела по Восточной Европе и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии Пяйви Пелтокоски.

"Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером Европейского союза благодаря проекту "Южный газовый коридор". Мы приветствуем проекты развития инфраструктуры Азербайджана. Если Баку стремится стать ведущим транспортным хабом в более обширном регионе, для этого необходимы все компоненты воздушного, наземного и морского транспорта. В Финляндии есть крупные компании в области логистики для портов и судостроения", - сказала она.

Пелтокоски отметила, что у Финляндии есть государственное соглашение о прямых международных железнодорожных перевозках с Россией, и оно распространяется также на другие страны, включая Азербайджан.

"Для европейских транспортных и логистических компаний выбор транспортного маршрута обусловлен несколькими факторами. Сегодня экологические вопросы тоже являются важным фактором для многих компаний, потому что клиенты этих компаний хотят знать, насколько их транспорт безопасен с точки зрения охраны окружающей среды. Финляндия может предложить свой опыт в вопросе обеспечения экологической безопасности в морской транспортной отрасли", - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер:@Lyaman_Zeyn

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