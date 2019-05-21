В Грузии пройдет IX Ежегодный микрофинансовый форум стран Центральной Азии и Кавказа

БАКУ /Trend/ - IX Ежегодный микрофинансовый форум стран Центральной Азии и Кавказа, организованный Uniglobal, откроет свои двери участникам микрофинансовой индустрии в Грузии, в Тбилиси 3-4 октября 2019 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Uniglobal.

Уже девятый год подряд команда Uniglobal стремится продолжать традицию привлечения экспертов и докладчиков высшего уровня для обмена опытом и взглядами на текущие и будущие тенденции, изменения и проблемы микрофинансирования.

На двухдневном мероприятии будут присутствовать более ста микрофинансовых специалистов.

В ходе программы будут обсуждаться следующие: современное состояние микрофинансового кредитования в регионе; как инвесторы выбирают рынки для инвестиций: критерии принятия решений; изучение возможностей для привлечения частных инвесторов; как справиться с фундаментальными проблемами, создаваемыми цифровыми технологиями; данные как мощный драйвер предоставления финансовых услуг в будущем; развитие исламского микрофинансирования: проблемы и инициативы; зеленая экономика и развитие сельского хозяйства и т.д.

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