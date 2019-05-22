Всемирный банк поддержит среднесрочное бюджетное планирование в Азербайджане

22 мая 2019 00:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Миссия Всемирного банка (ВБ) находится в Баку, где проведет семинар по среднесрочному бюджетному планированию, сообщили в пятницу Trend в местном представительстве банка.

Как отметили в местном представительстве, в состав делегации входят старший специалист банка Йен Хоуксворт, старшие экономисты Надир Рамазанов и Елена Никулина.

В банке сказали, что это независимая техническая поддержка по содействию созданию механизмов среднесрочного бюджетного планирования.

Отметим, что государственный бюджет Азербайджана на 2019 года сформирован на основе нового бюджетного правила. Как ожидается, новое правило позволит государству регулировать продажи на внутреннем валютном рынке поступлений в иностранной валюте от нефтяного сектора в установленных государственным бюджетом рамках.

Отметим, что Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году. За этот период банк выделил кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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