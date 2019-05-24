Госагентство жилищного строительства Азербайджана привлекает 20 млн манатов частных инвестиций

24 мая 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана (MIDA) привлекает инвестиции в размере 20 миллионов манатов для строительства жилого здания на участке в 15,4 гектара в Ясамальском районе Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

ООО “АС Тикинти “ стало победителем конкурса и по заказу MIDA осуществит строительство в соответствии с проектно-сметной документацией прошедшей государственную экспертизу.

ООО “АС Тикинти” (www.asgroup.az) является вторым инвестором, который инвестирует в строительство многоквартирных жилых домов на участке в 15,4 гектара в Ясамальском районе. Ранее ЖСК “Кристал Абшерон“ (www.kristalabsheron.az) выиграл инвестиционный конкурс на строительство многоквартирных жилых домов.

Также победителем инвестиционного конкурса по проведению телефонных, телевизионных и интернет линий и по предоставлению резидентам соответствующих услуг стало ООО “ENGİNET” (www.enginet.az). Эта компания инвестирует более 1,5 миллиона манатов на предоставление обозначенных услуг.

Стоит отметить, что в результате реализации проектов государственно-частного партнерства, MIDA привлекло пять частных инвесторов.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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