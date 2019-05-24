Узбекистан и Казахстан подготовили проект по демаркации границы

БАКУ/Trend/ - На очередном заседании совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, прошедшем в Алматы, представители двух стран подготовили проекты документов по демаркации границы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Переговоры по демаркации границы между Казахстаном и Узбекистаном, общая протяженность которой составляет более 2 100 километров, начались еще в 2003 году.

После распада Советского Союза многие участки границы оставались несогласованными.

Сегодня работа по вопросу принадлежности приграничных территорий близка к завершению. На очередном заседании совместной демаркационной комиссии, прошедшем в Алматы 20-24 мая, представители двух стран подготовили проекты документов по демаркации границы.

"В ходе встречи стороны утвердили таблицу объемов полевых демаркационных работ на узбекско-казахстанской государственной границе на 2019 год и подготовили проекты итоговых документов по демаркации отдельных участков межгосударственной границы", - говорится в сообщении.

В узбекском МИД-е также добавили, что по итогам заседания подписан соответствующий протокол.

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