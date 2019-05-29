Национальный депозитарный центр Азербайджан подписал соглашение с банками

29 мая 2019 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Коллективный договор о клиринге, расчетах по ценным бумагам и производным финансовым инструментам был подписан между Национальным депозитарным центром Азербайджана (НДЦ) с ОАО "AzerTurkBank", ОАО "PASHA Bank", ОАО "Xalq Bank" и ЗАО "Yapi kredi Bank Azerbaijan", сообщает Trend со ссылкой на НДЦ.

Соглашение предусматривает применение новой расчетной модели – расчетный агент по клиринговым и расчетным операциям с ценными бумагами.

Внедрение новой модели направлено на более эффективное регулирование ликвидности на рынке, в том числе на осуществление расчетов по рынку ценных бумаг Азербайджана коммерческими банками, а также на оптимизацию режимов расчетов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Талех Агавердиев)

Twitter: @1nasirzade

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