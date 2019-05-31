Обнародован объем перевалки грузов из Казахстана через порты Турции

31 мая 2019 14:31 (UTC+04:00)

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