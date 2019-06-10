Посол РФ: Азербайджан становится все более привлекательной страной для российских туристов

БАКУ /Trend/ - С каждым годом Азербайджан становится все более привлекательной страной для туризма, о чем также свидетельствует растущий приток российских туристов в Азербайджан.

Об этом в понедельник сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников во время пресс-конференции, состоявшейся в АМИ Trend.

Посол напомнил, что в 2018 году Азербайджан принял немногим менее 900 тысяч российских туристов, что на 5% превысило показатели 2017 года.

«Полагаю, что в текущем году интерес российских туристов к отдыху в Азербайджане взрастет»,- сказал Бочарников.

Посол отметил, что в настоящее время в Москве открыто азербайджанское представительство по туризму, что говорит о двустороннем интересе России и Азербайджана в развитии этой сферы.

Посол отметил, что обе страны заинтересованы, в том числе в развитии морского туризма.

«В ближайшее время ожидается проведение подготовительной работы нацеленной на развитие портовой инфраструктуры, и выхода судов на российской территории Каспия», - сказал посол.

Отметим, что ранее сообщалось, что до конца 2019 года планируется спуск судна класса река-море «Петр Великий», который будет курсировать по маршруту в Каспийском и Черном морях.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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